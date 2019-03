Facebook

So appetitlich sehen die verfeinerten Spezialitäten aus © Angela Kroboth

Powerfood direkt vor der Haustüre: Die ersten Wildkräuter des Vorfrühlings vom Bärlauch bis zum Scharbockskraut recken die Köpfe aus der Erde und mit ihnen erwachen die Kräuterpädagoginnen aus dem Winterschlaf. Denn so groß der Boom mit den "Schätzen der Natur" auch ist, das Sammeln und Verarbeiten will gelernt sein. Wir haben nachgefragt, mit welchen Programmen in Graz-Umgebung in den Frühling gestartet wird und was man beachten sollte, wenn man auf eigene Faust auf die "Jagd" nach Pflänzchen geht.