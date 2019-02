Facebook

Betriebe aus Graz-Umgebung informieren am Grazer Flughafen über Ausbildungsmöglichkeiten. © Zeiringer

Diesen Freitag ab 9.00 Uhr öffnet der Grazer Flughafen seine Pforten für die Berufsinfomesse des Bezirks Graz-Umgebung. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Jugendliche, die an einer Lehre interessiert sind. Ihnen wollen die ausstellenden Unternehmen das Angebot an Lehrberufen im Bezirk näherbringen. Alle, die an eine Weiterbildung in der Region denken, sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen: Auch Bildungs- und Berufsberatung werden auf der Messe angeboten.