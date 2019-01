Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

So manch einer wird heute Nachmittag im Büro verwundert oder in der Schule hoffnungsfroh aus dem Fenster gestarrt haben: An diesem Donnerstagnachmittag streifte ein Tiefdruckgebiet aus dem Süden die Landeshauptstadt und sorgte für ein paar Schneeflocken. Laut den Meterologen von der Zamg ist allerdings kein Chaos zu befürchten: "Das ist sozusagen ein leichter Streifschuss von der Adria, das werden nur ein bis zwei Zentimeter", sagt Meterologe Albert Sudy.