113 Schadensmeldungen an Landesstraßen sind in der Steiermark nach den gewaltigen Unwettern Anfang August 2023 eingegangen, darunter auch einige Abschnitte, die aufgrund von Rutschungen oder Vermurungen für den Verkehr total gesperrt werden mussten. Darunter war auch die L 329, die Rinnegger Straße in der Gemeinde St. Radegund bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung). Nun kann Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang (SPÖ) berichten, „dass die Totalsperre ab heute 17 Uhr aufgehoben werden kann“. Die Gesamtkosten haben laut Lang rund 100.000 Euro gekostet.

Die Maßnahmen beschreibt Projektleiter Robin Wenzel von der A16, Verkehr und Landeshochbau: „In Summe wurden 60 bis zu sieben Meter lange Verpresspfähle verbaut und rund 155 m2 Hochleistungsgitter montiert. Danach konnten Fahrbahn und Bankette wiederhergestellt und Leitschienen montiert werden.“