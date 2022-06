Liegt es an der Sonne, an der Vorfreude auf den fast noch geheimen Neustart oder doch am lässigen Foodtruck im Hintergrund? Florian Weitzer ist jedenfalls an diesem Mittwochnachmittag bestens gelaunt: Zwischen herzhaften Probebissen vom Burger verrät er der Kleinen Zeitung seine jüngsten Projekte – denn der cremefarbene Bus ist buchstäblich ein Vorgeschmack auf jenes Lokal namens Indie Burger, das Weitzer in der Sporgasse eröffnet.