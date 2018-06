Facebook

© Marija Kanizaj

15:52 Feierabend & Fußball?

Weniger als zehn Minuten, dann beginnen die ersten Matches des Tages. Liveticker wie immer aus der Sportredaktion.

14:45 Hunger auf Kunst und Kultur

Die Stille einer kurzen nachmittäglichen Kaffeepause nutzen, um sich nach einer fußballfreien Alternative für den Abend umzusehen (gar nicht so einfach zurzeit): Beim Straßenlabor für Zivilcourage, das heute ab 17:00 Uhr vom Theaterverein InterACT organisiert wird, kann man bei einer Tasse Tee Erfahrungen mit Diskriminierung loswerden. Das Ensemble setzt diese dann direkt vor Ort am Griesplatz kreativ in Szene.

14:00 Abtauchen in die Welt der Stoffe

Am Wochenende trafen am Grazer Hauptplatz Designer aus aller Welt zusammen, um Entwürfe bei der "Crossing Fashion" Modenschau zu präsentieren. Klickt euch doch mal durch die Fotos!

12:55 Wann ist der nächste Anpfiff?

Zurück aus der Mittagspause - Zeit, kurz die Spiele zu checken, die uns heute Nachmittag erwarten: Um 16:00 Uhr die Qual der Wahl zwischen Uruguay versus Russland und Saudi Arabien versus Ägypten.

Liveticker gibt es wie immer bei aus der Sportredaktion, wer schon Büroschluss hat, kann allerdings auch beim Public Viewing am Karmeliterplatz vorbeisehen.

12:20 Abstecher in die Sozialen Medien

"Everyday a new window opens... use it!" - ganz abgesehen davon, dass hier offensichtlich jemand montags Zeit für Sightseeing hat, erinnert dieser Post mit einem Spruch daran, auch am Wochenanfang nicht den Kopf hängen zu lassen.

Ein Beitrag geteilt von Claudia-belcolor-testabella (@claudiabelcolortestabella) am Jun 25, 2018 um 2:30 PDT

11:50 Musikalische Mittagspause gefällig?

Wie gewohnt geben die Studierenden der Kunstuniversität Graz heute am letzten Montag des Monats ein "Lunch-Konzert": Nur noch eine halbe Stunde, dann gibt es pünktlich um 12:12 Uhr im Foyer des MUMUTH Klassik auf die Ohren.

10:42 Impressionen vom Musikfestival

Noch nicht akzeptiert, dass das Wochenende vorbei ist? Lest doch rein in unsere Konzertkritik vom Parksidefestival in Judendorf-Straßengel und schwelgt ein bisschen in der Partystimmung.

9:10 Ein erster Blick auf Instagram

Grau in Grau dieser Tag - auch auf den sozialen Medien:

Ein Beitrag geteilt von Hias Leinich Photography (@hiasleinichphotography) am Jun 24, 2018 um 11:24 PDT

7:26 Fahrerflucht nach beschädigten Fahnenmasten

Auf der Fahrt über einen Parkplatz eines Einkaufszentrums am Weblinger Gürtel krachte ein 20-Jähriger Autolenker am Sonntagmorgen in mehrere Fahnenmasten und lief dann davon. Als er sich am Abend stellte, gab er an "in Panik davongelaufen zu sein"