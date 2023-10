Endlich tut sich etwas an der Adresse Tummelplatz 9: Schon seit vielen Monaten war eine städtische Servicestelle beim ehemaligen Friseurladen vis-a-vis des Akademischen Gymnasiums im Entstehen, die Eröffnung war zunächst für Winter 2022 angekündigt.

Mit 18. Oktober ist es endlich so weit - die Servicestelle Schmiedgasse übersiedelt mit diesem Datum auf den Tummelplatz. Das Pass- und Urkundenservice bleibt weiterhin am Standort Schmiedgasse bestehen, aber Services wie Meldezettel, Parken-Ausnahmegenehmigungen, Förderungen, Fundgegenstände und viele andere werden ab dann am Tummelplatz angeboten. Der Umzug erfolgt fliegend - bis 17. Oktober hat man nämlich noch im Amtshaus geöffnet. Für den Leiter der Servicestellen, Peter Krusic, selbstverständlich: "Unser Job ist es, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Dass wir wegen der Übersiedlung einen Tag schließen, war für uns also keine Option."

In der wichtigen Anlaufstelle Schmiedgasse wurden bislang jährlich 51.000 Leistungen und Verfahren abgewickelt. Vor dem Umzug wurden die Räumlichkeiten neu adaptiert und noch kundenfreundlicher sowie auch barrierefrei gestaltet.

Für alle Servicestellen sind Terminvereinbarungen notwendig, die online oder auch telefonisch erfolgen können. Auch für die neue Servicestelle auf dem Tummelplatz werden bereits Terminwünsche entgegengenommen. Eine Liste der angebotenen Services und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter diesem Link.