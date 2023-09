"Die Messe ist immer ein Treffpunkt", sagt Helmut Sechser. Der Leiter der Publikumsmessen in Graz ist überzeugt, dass "die Leute wieder raus wollen, sich treffen wollen, gesehen werden wollen". Und all das, geht es nach Sechser, am besten bei der traditionellen Herbstmesse, die diesen Donnerstag am Messegelände in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße startet.

Ein Höhepunkt dabei: Nintendo. Der japanische Spielriese kommt erstmals nach Graz und hat gleich eine Österreich-Premiere im Gepäck. "Super Mario Bros. Wonder" erscheint am 20. Oktober für Nintendo Switch, kann aber vorab bereits auf der Herbstmesse gespielt werden. Eine "Sensation" nennt das Sechser. Aber Nintendo bringt auch Vintage-Feeling mit: Man kann die alten Klassiker auf Originalgeräten aus den 1980er- und 90er-Jahren spielen.

"Wer bei 'Mario Kart' erfolgreich ist, der kann gleich daneben bei einem Indoor-Kart testen, ob es auch in echt geht", schmunzelt Sechser. Oder im klassischen Autodrom im Vergnügungspark. Denn die Messe sei immer ein Mix aus Bekanntem und Neuem, so Sechser. "Das Bekannte ist der Anker für die Besucher und das Neue soll sie überraschen."

Daher wird es anders als im Frühjahr jetzt wieder eine Modenschau in der Mode-Halle C geben, das "seit Jahrzehnten gesetzte Thema" Bauen und Wohnen wieder Leute anziehen und das Messehendl als Klassikergusto machen. Stichwort neu: Erstmals wird "Delikt", der Erfolgspodcast der Kleinen Zeitung, auf der Messe live präsentiert (29. 9., 16 Uhr).