"Beim Zusperren der Kirche gestern Abend war noch alles in Ordnung", weiß man in der Pfarre Graz-Straßgang. "Es muss also in der Nacht passiert sein." Was passiert ist, das war Mittwochfrüh an zwei Stellen auf der Fassade der Kirche zu sehen: Sowohl beim Eingang als auch bei der Seitenkapelle wurde je ein schwarzes, auf dem Kopf stehendes Kreuz aufgesprüht oder aufgemalt. "Die Polizei war schon da und hat alles dokumentiert, wir sind schon wieder beim Entfernen der Spuren", bestätigt man seitens der Pfarre.