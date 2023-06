"Wir haben seit Freitag kein Internet und kein Festnetztelefon", erzählt ein betroffener Unternehmer kopfschüttelnd. Der Grund: Bei der Großbaustelle zur Innenstadtentflechtung haben Bauarbeiter die A1-Leitung gekappt – und damit die Internetversorgung für zahlreiche Kunden im Gebiet zwischen der Neutorgasse und der Radetzkystraße.

"Ja, das ist am Freitag passiert", bestätigt Klaus Masetti aus der Stadtbaudirektion. "Wir haben sofort die Schadensmeldung an A1 gemacht und dort wird bereits an der Behebung gearbeitet." Nachdem es am Montag immer noch Haushalte ohne Internetverbindung gab, dürfte die Störung aufwendiger zu reparieren sein als zunächst gedacht.