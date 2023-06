Seit 25 Jahren organisiert Hannes Schalk bereits das Grazer USI-Fest, mittlerweile die größte Studierendenparty in Europa. In dieser Zeit hat er schon viel erlebt – aber der heurige Ansturm auf die Vorverkauftickets, die binnen kürzester Zeit vergriffen waren, macht selbst den 55-Jährigen sprachlos: „Das sprengt alles Vorstellbare.“ Zugleich betont er, dass beim Fest am 23. Juni noch ausreichend Eintrittskarten an den Abendkassen warten. Bei 25.000 sei dann – gemäß der Auflagen – Schluss.