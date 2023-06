Auf die Frage, warum er denn eigentlich sein kleines Bistro-Café übergeben möchte, meint Erich Guggi: "Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich mir nach all den Jahren den Ruhestand verdient habe." Guggi ist 66 Jahre alt, seit 25 Jahren führt er das kleine, gleichnamige Lokal in Graz-Andritz. Also sei es an der Zeit, das Leben ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Der Haken an der Sache: Seit März sucht er schon eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger - bislang vergeblich.

Das Bistro-Café "Guggi" in der Grazer Straße 52 hat rauschende Feste genauso erlebt wie persönliche Worte unter vier Augen, zwischen Gast und Wirt, wie das oft so ist. Genau dafür lebte und lebt Erich Guggi - nun möchte er aber das Zepter übergeben. "Ich würde mich freuen, wenn sich jemand findet, der das Lokal mit gleichem Herzblut führt so wie ich." Interessenten mögen sich bei ihm unter der Telefonnummer 0316/69 66 60 melden.