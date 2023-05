Ja, die Auster hat traditionell am 1. Mai den Anfang gemacht. "Aber bis auf einige Hartgesottene sind kaum Besucher im Freibad", heißt es seitens der Holding Graz. Die große Saisoneröffnung war eigentlich für diesen Donnerstag angedacht: Ab dem Feiertag - Christi Himmelfahrt - hätten die Grazer ins kühle Nass eintauchen können sollen.

Nachdem das kühle Nass aber gefühlt seit Wochen von oben kommt und die Wetterprognosen auch für die kommenden Tage eher weiter Regen und wenig Sonne im Programm haben, hat man sich bei den Freizeitbetrieben entschieden, die übrigen fünf Bäder in Etappen zu öffnen: Das Margaretenbad, das heuer seinen 95. Geburtstag feiert, hält am 18. Mai fest, das Ragnitzbad folgt am Sonntag, dem 21. Mai. Das Augarten- und Stukitzbad sowie das Bad Straßgang öffnen dann erst am Freitag, dem 26. Mai.