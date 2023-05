15. Mai, kurz vor 9 Uhr früh: Einmal mehr sind montags sowohl der Opern- als auch der Joanneumring in Graz ziemlich gut besucht. Die Dauerbaustelle bei der gesperrten Neutorgasse wirkt sich in den Morgenstunden offenbar am meisten aus. Und es dauert nicht lange und ein Autofahrer vollführt am Übergang Burgring/Opernring mit durchaus fortgeschrittenem Tempo jenes Manöver, das unter Autolenkern aller Automarken und Pkw-Größen immer beliebter wird – zum ebenso wachsenden Ärger der anderen Fahrer und Regionalbuslenker. Hupkonzert inklusive.