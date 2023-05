Endlich kann man wieder herzeigen, was man kann und beherrscht: Die traditionsreiche Pfadfindergruppe Graz 11, die heuer übrigens ihren 95. Geburtstag feiert, veranstaltet am Freitagnachmittag ab 15.30 Uhr bis 18 Uhr auf der Wiese am Hilmteich ein Schaulager. Da gibt es eine Menge zu bewundern, was man als Pfadfinderin oder Pfadfinder so alles lernt: Selber Steckerlbrot am offenen Feuer machen, Konstruktionen aus Holz bauen, Geheimschriften entschlüsseln, Zelt aufbauen und vieles mehr. Alle sind herzlich eingeladen, auch bei mäßigem Wetter wird das durchgeführt. Für jene, die sich längerfristig für das Pfadfinderleben interessieren, veranstaltet in den Folgewochen jene Gruppe, die in der Strassoldogasse mitten im Univiertel beheimatetet ist, dann Schnupperheimstunden in allen Altersstufen.