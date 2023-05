"Die Kinder von heute sind die Naturschützinnen und -schützer von morgen", sagt Daniela Zeschko, die Leiterin der Natur.Werk.Stadt des Naturschutzbundes: "Wissen, Aufklärung und ein erster positiver Zugang zu Natur sind gerade bei Kindern essenziell." Weil insbesondere die Insekten verschwinden – sowohl die Menge als auch die Artenvielfalt hat sich um rund 80 Prozent verringert – will man rund 2000 Kinder aus Graz bis Jahresende zu Insektenschützerinnen und Insektenschützern machen.

Die ersten 15 Workshops fanden (mit Unterstützung der Stadt Graz – Amt der Bürgermeisterin) bereits im Garten des Wertschätzungszentrums Lend statt, 350 Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren wurden ausgebildet. Ziel der Initiative ist es, den Kindern einen niederschwelligen Zugang zu Natur in der Stadt zu ermöglichen und sie für Naturschutz zu begeistern. Allen teilnehmenden Klassen haben eine Urkunde erhalten.

Naturerlebnisse für Stadtkinder

Ziel der Natur.Werk.Stadt des Naturschutzbundes ist es, dass gerade Kinder in der Stadt – insbesondere jene, die keinen Zugang zu privaten Gärten haben und aus monetär benachteiligten Familien kommen – Natur und Naturräume erleben können. Um langfristig den Schutz unserer Natur und Ökosysteme zu gewährleisten, sei nämlich ein Verständnis für die Bedeutung von Biodiversität und ein positiver Erstzugang zu Natur enorm wichtig. Im Jahr 2022 setzte man in Graz Insektenhotels instand, heuer wird nun die Bedeutung von Insekten in der Stadt vermittelt.