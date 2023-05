Glück im Unglück für einen 24-Jährigen aus Voitsberg: Als er in der Nacht auf Sonntag gegen 23 Uhr mit seinem Pkw auf der Autobahn unterwegs war, erschien plötzlich eine Warnmeldung am Display. Der Mann hielt am Pannenstreifen an und bemerkte Rauch aus dem Motorraum.

Der Voitsberger rief die Feuerwehr – und als diese kurz darauf eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der Pkw brannte zur Gänze aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Passiert ist der Vorfall in Premstätten, der 24-Jährige war in Fahrtrichtung Slowenien unterwegs. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt. Die Feuerwehren Seiersberg und Premstätten waren im Einsatz, der Brand war rasch gelöscht.