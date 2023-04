Der erwachsene Autor dieser Zeilen muss gestehen, dass er die beiden Ausstellungen im Grazer Kindermuseum FRida&freD noch nicht gesehen hat – aber offenbar sind "Architektierisch" und "Schneckenkratzer & Wolkenhaus" nicht so schlecht gelungen. Jedenfalls haben beide Schauen so viele junge Besucherinnen und Besucher wie nie zuvor an einem Tag ins Kindermuseum gebracht: Dessen Sprecher Marcus Heider berichtet, dass die zuvor gültige Bestmarke mit 928 Burschen und Mädels immerhin seit dem Jahr 2012 Bestand hatte – ehe sie am Montag, dem 3. April 2023, geknackt wurde: Exakt 966 Tickets wurden an diesem Tag gelöst. Doch damit nicht genug: Zwei Tage später, am 5. April, habe man erstmals überhaupt die 1000er-Marke übersprungen – mit exakt 1008 jungen Besucherinnen und Besuchern.

"Architektierisch", die interaktive Ausstellung über Bauten von Menschen und Tieren, läuft genauso noch bis zum Februar 2024 wie "Schneckenkratzer & Wolkenhaus", welche das Bauen von Mensch und Tier zum Thema hat.