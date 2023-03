Zugegeben, selbst der rücksichtsvollste Lenker kann einmal in Eile sein und daher sein Auto vorübergehend nicht so ganz vorschriftsmäßig abstellen. Doch auf steirischen Straßen lassen sich Fahrer beobachten, die offenbar zu jeder Stunde an jedem Tag in Eile sind - und daher ihr Fahrzeug für einen längeren Zeitpunkt so mir nichts, dir nichts quer über zwei Stellplätze parken "müssen". Oder auf einem Behindertenparkplatz. Oder auch beliebt: direkt vor der Eingangstür zu einem Supermarkt, schon fast neben der Kassa... Ein Verhalten, das übrigens sämtliche Automarken und sämtliche Modellgrößen betrifft.