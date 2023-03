Ein Großaufgebot der Polizei ist am Mittwochnachmittag im Bereich des Einkaufszentrums Murpark in Graz-Liebenau aufgefahren. Alle Kunden und Beschäftigten wurden aufgefordert, das Gebäude sofort zu verlassen. Nähere Gründe wurden zunächst nicht genannt. Straßenbahnen in Richtung Süden werden derzeit nur bis Liebenau geführt, noch ist keine Zufahrt zum Murpark möglich. Polizeikräfte mit Sturmgewehren sichern die Auf- und Abfahrten. Cobra-Beamte haben an sämtlichen Eingängen innen und außen Stellung bezogen.

Das Einkaufszentrum werde noch systematisch durchsucht, heißt es von der Polizei. Ersten Informationen zufolge hatte ein Zeuge einen bewaffneten Mann im Einkaufszentrum wahrgenommen. Bisher konnte aber keine verdächtige Person gefunden werden. Die Lage vor dem Murpark ist derzeit weitgehend ruhig, berichtet Redakteur Bernd Hecke.

Ein Zeuge berichtet, seine Freundin hätte zwei Männer mit Waffen gesehen.

Augenzeuge berichtet

Polizei-Großaufgebot beim Murpark © privat