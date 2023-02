Die ersten Christbäume landen schon am 26. Dezember bei den Sammelstellen. Die letzten offenkundig erst Mitte Februar. Wie jedes Jahr bietet die Stadt ja die Möglichkeit, den eigenen Christbaum an einer von gut 80 Sammelstellen zu entsorgen. Was manche Grazerinnen und Grazer irritiert: Warum liegen Mitte Februar immer noch alte Christbäume herum?