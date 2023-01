Unter alle Krisen und Herausforderungen, die das Jahr 2022 zu bieten hatte, mischten sich für die Stadt Graz auch positive Nachrichten. Sie kamen vorwiegend aus Österreich und Deutschland, aber auch aus Italien und den USA - in Form von mehr als einer Million Graz-Besuchern. Ja, das Tourismusjahr konnte sich unterm Strich trotz allem sehen lassen: Wie man am Donnerstag im Grazer Rathaus bekannt gab, verzeichnete die Landeshauptstadt im Jahr 2022 exakt 1,14 Millionen Nächtigungen. Das ist zwar noch ein Minus von 8,9 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 - dafür aber ein sattes Plus gegenüber dem Jahr 2021 um immerhin 62,5 Prozent.