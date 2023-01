Der lustige Teil der Reifeprüfung ist erledigt: Die fünften Klassen der HAK Grazbachgasse haben in der Nacht auf Sonntag ihren Maturaball gefeiert. Das Motto: "HAK of Fame". Ehe die Feier in der Disco bis in die frühen Morgenstunden andauerte, wurde klassisch im herrlichen Saal im Congress getanzt.