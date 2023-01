Teuerungen und steigende Energiepreise haben im Vorjahr für Ebbe in vielen Geldbörseln gesorgt. Das macht auch ein Blick auf "Graz hilft" deutlich. Mit Mitteln aus diesem Sozialfonds werden seit 2020 Grazer unterstützt, die sich in finanzieller Notlage befinden. Vor allem bei Ausgaben für Miete, Strom, Heizung und Schule wurden Grazern in Not unter die Arme gegriffen. Von 2021 auf 2022 verdoppelte sich die Zahl der Anträge von 196 auf 386. Wurden im Jahr 2021 noch 63.650 Euro ausbezahlt, so waren es im Vorjahr bereits rund 134.000 Euro.