Die gute Nachricht überbringt Hannes Rieder gleich vorweg: In der Nacht auf Montag soll es endlich und zum ersten Mal in diesem Winter auch im Grazer Becken zu schneien beginnen. "Montagfrüh wird tatsächlich auch in Graz etwas liegen bleiben. Die Frage ist halt, wie viel es ist und wie matschig es wird", lacht der Meteorologe bei der GeoSphere Austria (vormals Zamg). Die schlechte Nachricht: Es ist zu befürchten, dass es nur Flocken auf dem heißen Stein sind - denn die Winter in Graz und Umgebung werden immer wärmer und trockener.