Mitten in der Grazer Herrengasse ist von vorweihnachtlicher Ruhe nichts zu bemerken: Seit Monaten spucken Handwerker in die Hände, werden Wände entfernt und neue Glasflächen eingezogen. Es sind die Vorbereitungsarbeiten auf den Start der künftigen Filiale von Palmers, welche hier in die früheren - und lange leer gestandenen - Flächen von Stiefelkönig einzieht.

Das sogenannte "Spitzhaus" erlebt dabei gleichsam eine Zeitreise: Wie die Generali-Versicherung als Hausherr der Kleinen Zeitung verriet, will man ja die Fassade "auf das ursprüngliche Erscheinungsbild zurückführen" – basierend auf den Plänen des "Alten Thonethofs" aus den Jahren 1883/85. Zu diesem Zweck wurden etwa mithilfe von Abdrücken Teile des einstigen Mauerwerks wiederhergestellt.

Das Spitzhaus in der Herrengasse, wenige Tage vor der Schließung von Stiefelkönig im Jahr 2018 © Wikimedia Commons/SK Sturm Fan

Neben den Dessous und Pyjama-Varianten von Palmers selbst werden auch ein kleiner Gastronomiebereich sowie ein Beauty-Salon der Marke "Maria Galland" in die offen gestalteten Räume einziehen. Wann die Eröffnung erfolgt, ist derzeit noch offen - wie man seitens der Generali Mitte des Jahres erklärte, starte das Mietverhältnis mit Palmers im Dezember 2022.