Was anfangen mit der neuen Freiheit auf zwei Beinen? So ganz wollte das vielen Grazern nicht einleuchten im Herbst 1972, als eine kleine Revolution auf historischem Boden vorbereitet wurde: Die Altstadt rund um die Herrengasse sollte so mir nichts, dir nichts autofrei werden. „Ich bin damals als Mitglied des Gemeinderats mit Bürgermeister Scherbaum zu den Geschäftsleuten gegangen. Da haben manche gefragt: ,Was bitte sollen wir denn jetzt machen? Auf- und abgehen?’. Da hab ich vorlaut gesagt: Ja, gehen S’ halt! Ui, da hat mich der Scherbaum strafend angeschaut“, erinnert sich ein lachender Alfred Stingl, ab 1985 selbst Bürgermeister.

Tatsächlich jährt es sich erst zum 50. Mal, dass der Bereich rund um den Grazer Hauptplatz entschleunigt wurde: Seit dem 15. November 1972 ist allen voran die Herrengasse eine Fußgängerzone. Was damals schon viele Wirtschaftstreibende auf dem falschen Fuß erwischte, weil sie ums Geschäft fürchteten. Auch die Kleine Zeitung war – jetzt können wir es ja zugeben – beim Optimismus eher sparsam. „Heute kommt für alle das große Zittern“, lautete die Schlagzeile an diesem 15. November.

Zu Recht? Von wegen. Zugegeben, Werner Spiesmayr hatte alle Hände voll zu tun: Der „Rayonsinspektor“ der Polizei stand an der Ecke Landhausgasse/Schmiedgasse und befand: „Die Autofahrer sind etwas geschockt.“ Aber abgesehen davon war es eher Gänsehaut als großes Zittern: Weil der Auftakt komplett verregnet war, wie die großartige Reportage von damals vor Augen führte (siehe unten) – und die Herrengasse nicht eine Woche später mangels Kundschaft zugesperrt werden musste.

Landhaushof als "Parkplatz"

Heute ist es kaum noch vorstellbar, aber bis dahin gehörten Fahrzeuge wie selbstverständlich zur Grazer Altstadt. Pkw, welche über die Pflastersteine der Sporgasse holperten – oder zu Dutzenden im Landhaushof geparkt wurden.

In den 70er-Jahren aber setzte generell ein Umdenken ein: War das Knattern eines Motors lange Zeit Ausdruck jenes Fortschritts, der auch die Stadtplanung bestimmte, steuerte man nun langsam dagegen. In Wien probierte man 1971 die erste Fußgängerzone aus, 1972 dann eben auch in Graz. Aber erst, nachdem man auf Nummer Sicher gegangen war – und an zwei Tagen eine Passantenbefragung durchgeführt hatte, mit einer sagenhaften Zustimmung von 96,5 Prozent.

Da legst dich nieder: Ein Zaungast bei der "Revolution" am 15. November 1972 © Amsüss

„Man musste sich an diese neuen Gegebenheiten schon erst einmal gewöhnen“, konstatiert rückblickend auch Hans Schullin. Zumal sich der bekannte Juwelier viele Jahre lang mit dem Verkehr im Grazer Zentrum beschäftigte, auch für die Innenstadt-Initiative: „Das Credo war stets ein ungehinderter Zugang zu einem ganz konkreten Parkziel.“

Dieses soll(te) sich aus Sicht vieler Unternehmer halt in der Nähe ihrer Auslagen befinden. Also kommt seit 1972 verständlicherweise die Sorge um das wirtschaftliche Fortkommen im Windschatten jeder einzelnen Verkehrsbremse daher – und davon gab es in Graz einige, auch erneut mit Zitter-Potenzial: Als man etwa 2011 den Sonnenfelsplatz bei der Grazer Uni zum „Shared Space“ erklärte und auf sämtliche Tafeln verzichtete. Oder erst kürzlich, als gelbe Kreise im Lendviertel die neue Begegnungszone markierten.

Überhaupt setzt die Grazer Politik vermehrt auf solche Zonen, in denen die Verkehrsteilnehmer einander gleichberechtigt begegnen – und die Autolenker maximal 20 km/h erreichen dürfen. So sollen der Opernring neben dem Hotel, die Kaiserfeldgasse im Zentrum oder auch die Zinzendorfgasse im Univiertel entschleunigt werden.

Gut möglich, dass man heutzutage auch mehr mit der neuen Freiheit auf zwei Beinen anzufangen weiß.