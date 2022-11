Donnerstagfrüh, kurz nach acht Uhr: Am Beginn der Stempfergasse im Grazer Zentrum, an der Ecke zum Bischofplatz, bleiben nacheinander Fußgänger abrupt stehen – direkt vor nagelneuen Wegweisern in Grün, Blau, Weiß sowie Rosarot, die untereinander angebracht sind und doch stutzig machen: Handelt es sich etwa um das seit vielen Jahren angekündigte "Leitsystem" für Fußgänger der Stadt Graz?