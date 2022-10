Fahrgäste sollten eher darauf achten, pünktlich bei der Haltestelle "Fasangasse" zu erscheinen - denn wer zu spät kommt, den bestraft der mehr als ungewöhnliche Fahrplan der Grazer Buslinie 65: Fährt doch die Garnitur bloß ein einziges Mal von hier in Richtung Puntigam ab - stets um 6.10 Uhr. Um nach einer Runde retour gleich in den Feierabend zu wechseln.

Bei der Frage, was es mit diesem "Geisterbus" auf sich hat, hilft uns Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Graz-Linien: "Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Konzessionsfahrt. Um diese Konzession nicht zu verlieren, sind wir also zu diesen Fahrten verpflichtet." Anders formuliert: Die Landesregierung hat einst grünes Licht für diese Fahrt gegeben - und um diese Erlaubnis nicht zu verlieren, muss man wenigstens einen Minimalaufwand betreiben. Unterschwellig spielt auch mit, dass man diese Konzession sicherheitshalber für den Fall behalten will, dass der Betrieb auf dieser Strecke doch noch ausgebaut werden soll.

Also fährt der 65er täglich um 6.10 Uhr ab. Auf Nimmerwiedersehen. Übrigens handelt es sich um die spezielle Buslinie 65 "Neu Seiersberg", eben zwischen der Fasangasse und Puntigam - denn zusätzlich gibt es auch die reguläre Buslinie 65, welche zwischen Gösting und Puntigam verkehrt. Wohlgemerkt mehrmals am Tag.