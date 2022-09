Einen Brandeinsatz gab es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Schörgelgasse in Graz-Jakomini: Die 20-jährige Bewohnerin hatte die Einsatzkräfte verständigt. Die junge Frau gab gegenüber der Polizei an, bei der Rückkehr in ihre Wohnung Rauchentwicklung wahrgenommen zu haben. Daraufhin habe sie den Notruf getätigt.