Aufschmausen zum Aufsteirern: Passend zum Volksfest startet am heutigen Sonntag auch die Goldkost in der Grazer Landhausgasse. Wie berichtet, wird das gleichnamige Feinkostgeschäft steirische Schmankerln genauso bieten wie solche aus dem nahen Ausland – und zum Kaufen genauso wie zum Vor-Ort-Kosten. "Der Gast kann sich auch seine eigene Brettljause zusammenstellen lassen"; so Christof Widakovich, der mit Robert Grossauer und Team bis zuletzt alles vorbereitet hat. Mit an Bord: Albert Kriwetz, vielen noch aus dem Eckstein bekannt, wird freitags und samstags die Gäste begrüßen. Und Shu Pei Koh wird sich als Patissière für Goldkost, El Gaucho und Co. ausgefallene Desserts einfallen lassen.

Um Köstlichkeiten geht es mehr denn je auch beim Geidorfplatz – nicht nur bei den Marktständen, sondern zudem bei den Geschäftsflächen gegenüber, kurz vor der Kreuzung zum Glacis: Zwischen Susasmus-Café und den Kuchen von Mimi’s Graz baut man gerade ein früheres Modegeschäft um – die künftigen Betreiber treten noch nicht vor den Vorhang, bestätigen aber: "Wir eröffnen dort im Herbst ein Feinkostgeschäft."