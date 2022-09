Es ist ein eigentlich unfassbarer Angriff, den ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung heute in der Früh gegen 7 Uhr erlebt hat. Er hielt seinen Wagen in der Koralmstraße im Gemeindegebiet von Kalsdorf am Fahrbahnrand an, nachdem ihn ein Passant dort mit Armzeichen dazu aufgefordert hatte. Der Unbekannte erkundigte sich beim Lenker nach einer bestimmten Person und zeigte ihm dazu ein Foto auf seinem Smartphone. Als sich der 35-Jährige das Bild genauer ansah, schlug ihm der Unbekannte mehrmals gegen den Kopf. Der Täter machte sich danach auf und davon. Die Fahndung durch die alarmierte Polizei blieb erfolglos. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Nun bittet die Polizei um Hinweise, die zur Ausforschung des flüchtigen Mannes führen könnten. Der unbekannte Täter dürfte männlich, zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 185 bis 195 cm groß sein. Er hatte kurz rasierte schwarze Haare, war von sportlicher Statur, war dunkel gekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizeiinspektion Kalsdorf bittet unter Tel. 059 133/6142 um zweckdienliche Hinweise.