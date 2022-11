In einem Bus der Holding Graz Linien ist es Montagvormittag gegen 9.40 Uhr zu einem Unfall gekommen: Der Fahrer hatte eine Gefahrenbremsung eingeleitet, dabei war ein Fahrgast gestürzt.

Der Bus war auf der Busspur in der Straßganger Straße in Richtung Süden unterwegs, vor dem Bus fuhr ein Pkw auf dem Geradeaus- und Rechtsabbiegefahrstreifen ebenfalls in südliche Richtung.

Da bei der Haltestelle „Harter Straße“ keine Fahrgäste ein oder aussteigen wollten fuhr der Lenker, allerdings mit verminderter Geschwindigkeit, weiter. An der Kreuzung zur Mela-Spira Straße bog die Fahrerin vor ihm plötzlich unmittelbar vor dem Omnibus rechts in die Mela-Spira-Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Lenker des Omnibusses eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch stürzte eine 70-jährige Passagierin aus Graz des Busses über ihren Rollator auf den Fahrzeugboden und erlitt eine schwere Verletzung.

Sie wurde vom Roten Kreuz in das UKH Graz verbracht und dort ambulant behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt und an keinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Notbremsung wegen Radfahrerin: Bim-Fahrgast verletzt

Zuletzt wurde im September eine ältere Dame in einer Straßenbahn in Graz verletzt: Der Lenker der Bim hatte wegen einer Radfahrerin eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Die Bim-Garnitur der Linie 7, die vom Hauptplatz in Richtung Südtiroler Platz unterwegs war, musste an Dienstagabend gegen 18 Uhr plötzlich bremsen: Eine Radfahrerin war vor die Straßenbahn gefahren.

Die Bim fuhr nach der Gefahrenbremsung weiter. Erst auf Höhe der Eckertstraße in Eggenberg kam ein Fahrgast zum Straßenbahnlenker und gab an, dass seine Ehefrau (79) bei der Bremsung zu Sturz gekommen war und sich dabei verletzt hatte.

Das Rote Kreuz brachte die 79-jähriger Grazerin ins UKH Graz. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.