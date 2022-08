Ein dramatischer Vorfall hat sich Montagabend gegen 20 Uhr in der Starhemberggasse in Graz-Lend ereignet: Ein elfjähriger Bub soll sich aus einem Fenster gelehnt haben und, ersten Befragungen zufolge, aus dem Fenster 3,60 Meter in die Tiefe gefallen sein. Der Bub, ein Afghane, der sich davor gemeinsam mit seinen Freunden in einem Mehrparteienhaus befunden hatte, blieb auf einem Vordach liegen und rief um Hilfe.

Passant hörte Hilfeschreie

Ein Passant hörte die Hilfeschreie, half dem Jungen vom Dach und brachte ihn zu seiner Mutter. Diese transportierte ihren Sohn in das LKH Graz-West. Erst am nächsten Tag erstattete sie bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof Anzeige. Das Kriminalreferat 1 des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht nach Zeugen

Um den genauen Sachverhalt klären zu können, werden Zeugen, welche zweckdienliche Hinweise geben können, aufgerufen, sich unter 059-133-65-3333 zu melden.