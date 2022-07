Es ist viel Geld, dass die Stadt in die Hand nehmen muss: Um mindestens 150 Millionen Euro soll die Remise in der Steyrergasse samt Werkstätten & Co. völlig neu gebaut werden. Vor allem, um den neuen, um zehn Meter längeren Straßenbahnen Platz zu bieten, die spätestens 2025 in Graz eintreffen werden.