Da werden wohl mehrere Anrainer in Eggersdorf, Ortsgebiet Brodersdorf, in Graz-Umgebung aus dem Schlaf geschreckt sein. Um sechs Uhr in der Früh ist am Samstag eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw links von der Straße abgekommen. Die Polizei geht von Sekundenschlaf aus. Das Auto ist zunächst gegen ein Verkehrsschild geprallt und dann gegen die Mauer eines Mehrparteienhauses gekracht.