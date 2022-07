Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ist es in einem Einfamilienhaus am Ursprungweg zu einem Brand gekommen: Ein 70-Jähriger war mit einer glosenden Zigarette auf einem ausziehbaren Sofa eingeschlafen. Die Zigarette fiel auf einen Karton, der am Boden lag, und setzte diesen in Brand.

Das Feuer wurde von den Nachbarn bemerkt, sie löschten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser aus Flaschen. Die Berufsfeuerwehr Graz rettete den 70-Jährigen über ein Fenster ins Freie, er wurde mit einer Rauchgasvergiftung im LKH Graz stationär aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte aber gering sein.