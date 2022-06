Am Ende standen eine Anzeige für die Autofahrerin und eine Fahrt mit dem Roten Kreuz ins LKH für die Radfahrerin. Die beiden Frauen waren Freitagmittag gegen 12.20 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt: In Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) im Bereich der Kreuzung Fernitzer Straße/Dorfstraße wurde die 66-jährige Radfahrerin von einer 52-jährigen Autofahrerin überholt.