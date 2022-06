Ein 61-jähriger Autofahrer aus Weiz war am Freitagnachmittag in der Grazbachgasse unterwegs. Als er dort einen freien Parkplatz erblickte, bog er nach links ein, um sein Fahrzeug abzustellen. Dabei dürfte er den Linienbus übersehen haben, der auf der Nebenspur in die selbe Richtung fuhr.