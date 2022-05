Die Folgen werden wohl hoffentlich nicht so gravierend sein wie auf der A9: Baustellen bei Mautern und vor dem Schartnerkogeltunnel bremsten ja am Sonntag Tausende Autolenker bis zu 40 Minuten lang aus. Und dennoch ist ab dem heutigen Montag auch auf einigen Grazer Straßen Geduld gefragt, wenn frische Baustellen "eröffnet" werden. Unter anderen diese hier:

Fröhlichgasse: Es ist so weit – wegen Fernwärmearbeiten wird die Fröhlichgasse im Bereich Münzgrabenstraße bis Monsbergergasse gesperrt (außer für Radfahrer und Fußgänger). Autos werden via Steyrergasse bzw. Evangelimanngasse umgeleitet. Kurios: Die Bauarbeiter wollten die Straße so lange wie möglich für den Verkehr offen halten, weshalb auch fast den ganzen Tag Autos durchfahren konnten. Nachdem Grazer beim Magistrat die angekündigte Straßensperre urgiert hatten, wollten sie die Sperre dann in den Nachmittagsstunden einrichten.

Weblinger Straße: Im Bereich Anton-Paar-Straße bis Straßganger Straße wird ab heute die Straße saniert. Die Folge: In Fahrtrichtung Osten (Kärntner Straße) kommt es zu einer Einbahnregelung, die Zufahrt von der Kärntner Straße bis zur Anton-Paar-Straße ist aber möglich. Und in Fahrtrichtung Westen (Straßganger Straße) erfolgt laut Straßenamt die Umleitung über die Kreuzung Kärntner Straße/Straßganger Straße.

Baiernstraße: Zwischen der Hausnummer 61 und der Johanna-Kollegger-Straße wird ebenfalls der Asphalt erneuert – also kommt es ab sofort täglich von 8 bis 16 Uhr zu einer Postenregelung.

Körösistraße: Zur Großbaustelle wegen der Schienenerneuerung kommen ab heute Bauarbeiten im Bereich Körösistraße 120/Grabenstraße hinzu: Hier wird ein neuer Wasseranschluss installiert. Das führt einerseits tagsüber zu einer Postenregelung – und nachts zur Sperre eine Fahrspur in der Grabenstraße von 20 bis 5.30 Uhr.

Sternäckerweg/Ferdinand-Porsche-Platz 9: Wegen der Verlegung einer Stromleitung muss täglich je nach Baufortschritt zwischen 9 und 16 Uhr eine Fahrspur gesperrt werden.