Der Autor dieser Zeilen bittet um Nachsicht. Und hofft, den Inhalt der Gespräche halbwegs richtig wiederzugeben. Bitte? Nein, nicht weil die Recherche in einem Grazer Pub so feucht-fröhlich ausfiel - sondern auf Englisch mit irischem Einschlag. Gemixt mit trockenem Humor: Fionn O'Sullivan und Niall White, Gründer des "Hops Craft Beer Pub" im Grazer Zentrum, betreiben das "Bierlokal des Jahres in der Steiermark".