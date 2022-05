Kalt-warm für Steirer? Nein, eher spielt es in den kommenden Tagen kalt-heiß: Denn nach einem Wochenende, das uns viele Wolken und einen Temperatursturz bescheren wird, schaut in der nächsten Woche der Sommer vorbei. Ab Donnerstag prophezeien uns Meterologen an die 33 Grad - vielleicht sogar mehr.