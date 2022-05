Radler, Spaziergänger und Wassersportler erobern die Grazer Mur in immer größerer Zahl, seit die Ufer begleitend zum Kraftwerksbau attraktiviert worden sind. Neuerdings tummeln sich Sonnenanbeterinnen auch oben ohne in diesem Areal. Was in den 1980ern das gängige Bild in Bädern und an Seen prägte, sorgt im neuen Biedermeier der Pandemie-Nachwehen da und dort für Aufsehen. Und so fragen sich Grazer: "Ja, dürfen die das?"