Nein, gewöhnlich ist an der Facebook-Seite von Tristan Ammerer wenig. Dort zeigt er seinen Mittelfinger in die Kamera, da drückt er sich Unmengen Majo aus der Tube auf die Zunge, dann zeigt er sich in Sado-Maso-Lederkluft. Jetzt sorgt der grüne Gemeinderat mit einem neuen Eintrag für Aufsehen: "Irgendwer hat vor der Karl-Franz-Uni einen Maibaum aufgestellt – wir haben ihn innerhalb von nur 30 Minuten gefladert."