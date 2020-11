Am 23. November treten bei den Graz-Linien, aber auch bei Regionalbussen Neuerungen in Kraft.

Auch bei den Graz-Linien tritt am 23. November der "Ferienfahrplan" in Kraft © Jürgen Fuchs

Am 23. November ist es erneut so weit: Angesichts der Coronakrise und der damit verbundenen Ausgangssperren stellen die Betreiber der Öffis in Graz und in Teilen der Steiermark die Weichen teilweise erneut neu. In der Landeshauptstadt etwa ist ja zuletzt die Zahl der Fahrgäste um immerhin 80 Prozent eingebrochen. Also schickt man ab Montag die Busse und Strassenbahnen seltener auf die Reise - gleichzeitig betont man sowohl bei den Graz-Linien als auch beim Verkehrsverund, dass der Betrieb und damit etwa die Fahrt zur Arbeitsstelle weiterhin überall gesichert seien.