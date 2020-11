Facebook

Ab Samstag, 7. November, gilt wieder ein neuer Fahrplan © Jürgen Fuchs

Wie heftig ist das Minus ausgefallen? So und nicht anders lautete zuletzt die große Frage in Graz - denn dass die Coronakrise den öffentlichen Verkehr und damit auch das Fahrgastaufkommen massiv gebremst hat, ist hinlänglich bekannt. Besonders drastisch war die Lage in den ersten Tagen der Krise im März, als bloß 30.000 Fahrgäste am Tag in Bus oder Straßenbahn einstiegen - normalerweise sind es zehn Mal so viel.