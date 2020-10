Facebook

Andreas-Hofer-Platz: Führt die Stiege zur U-Bahn-Station? © Michael Saria

Sie hat wieder enorm an Tempo gewonnen: Jene politisch geführte Debatte in Graz, die sich mit Plänen für eine U-Bahn in der steirischen Landeshauptstadt beschäftigen. Nachdem die Kleine Zeitung über einen geheimen Zwischenbericht samt möglichen Routen berichtet hatte, diskutierte am Donnerstag auch der Grazer Gemeinderat dieses Thema.