Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Foto aus der Grazer Herrengasse, aufgenommen Anfang Juli © Jürgen Fuchs

Je nach Blickwinkel schwankt die Lage in der Grazer Innenstadt zwischen gehöriger An- und leichter Entspannung. Will man die Gläser nun ganz bewusst als halb voll wahrnehmen, so lässt sich eines sagen: Offenbar geht es im Hinblick auf Stadtbummler und Cappuccino-Trinker und Leiberlkäufer sehr langsam, aber doch bergauf – auch wenn im Grazer Zentrum nach wie vor viel weniger Leute unterwegs sind als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Und damit auch die Einnahmen vieler Unternehmer und Wirte hinterherhinken.