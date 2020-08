Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese zu Tode gequälte Katze wurde im Juli am Griesplatz gefunden. Nun wird mit einer Bürgerinitiative reagiert. © KK

An Grausamkeit gegenüber Tieren kaum zu übertreffen sind die Vorfälle, die sich in letzter Zeit in Graz und Umgebung abgespielt haben. Nachdem im Juli eine Katze von unbekannten Tätern gehäutet und gefoltert wurde, kommen nun immer wieder Katzen verschreckt und mit rasierten Stellen nach Hause – vor zwei Wochen in Raaba und zuletzt am Montag in Fernitz-Mellach.