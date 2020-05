Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dienstagabend: Aktivisten blockierten eine Grazer Tankstelle © KK

Protest hin oder her - in Zeiten wie diesen wird auch bei der Besetzung fremden Eigentums auf gültige Hygieneregeln geachtet: Und so sei man Dienstagnachmittag "mit Masken und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes" zur Tat geschritten - als man kurzerhand die Shell-Tankstelle in der Wiener Straße in Graz besetzte. So jedenfalls heißt es in einer anynomen Stellungnahme von Klima-Aktivisten am Mittwoch.